新北幼儿园孩童被喂安眠药 园长与五名老师交保

台湾新北市板桥区某幼儿园被让不听话的孩子服用含安眠药成分的“彩虹药水”，经采样检查后验出八名学童体内残留三级管制药品“巴比妥”成分。目前已有17名家长报案并向幼儿园提告，涉事幼儿园园长和五名老师经约谈后交保。

综合《联合报》《自由时报》等台媒报道，上述幼儿园爆出老师疑喂食幼童安眠药，数名幼童家长今年4月起发现幼童有脾气暴躁等异状，有幼童称有幼保员给予不明药物服用，新北地检署星期四（6月8日）启动第二波搜索，兵分九路，并依伤害等罪约谈彭姓园长等五名被告，检方复讯后，分别谕令王姓、徐姓和何姓教保员三人各以3万元（新台币，下同，约1310新元）交保，林姓教保员以2万元交保、彭姓园长5万元交保。

检方通报，数名幼童家长今年4月起发现幼童有脾气暴躁等异常情况，有幼童称有幼保员给予不明药物服用，家长后续带幼童到医疗院所检验尿液，验出尿中有安眠镇静类药物数值。家长认为幼保员疑似从不明时间起至今年4、5月止，由园长授权，喂食幼童不明药物，涉犯伤害罪、妨害幼童身心健全发育罪。

检方说，5月15日接获司法警察报告后已立即分案，由妇幼保护专组主任检察官刘文瀚、检察官李淑珺及检察官邱蓓真组成专案小组，指挥妇幼队、海山分局侦办，5月18日搜索幼儿园和其中一名赵姓老师处所，查扣监视器等证物，讯后谕知对方以2万元交保。

新北检警勘验监视器录影画面后，星期四发动第二波行动，搜索彭姓园长和何姓、徐姓、林姓和王姓教保员住所和幼儿园，查扣文书纪录、手机与电磁纪录等证物。

据了解，目前已有17名家长报案并向幼儿园提告。台湾儿童权益促进协会理事长王薇君说，有家长说孩子在学校被喂“彩虹药水”，每天不只一次，只要不喝就会被关到厕所或被体罚。孩子回家后会情绪失控，像长期吸毒者毒瘾发作，出现扯发、撞墙等行为。王薇君心痛地说，希望政府能给家长们一个交代。

国民党总统参选人、新北市长侯友宜星期四为新北市板桥区某幼儿园发生喂食含有安眠药成分药物事件两度鞠躬道歉，被民进党批毫无诚意。

新北市政府被批处理进度缓慢，市长侯友宜星期四在政治大学与学生座谈前，两次鞠躬道歉，对板桥幼儿园事件感到痛心自责，坦承保护孩子不够周全。

新北市政府5月中旬获报后通报检警调查，20多名幼童采检后有八人验出体内有管制药物巴比妥残留。新北市教育局星期四宣布撤销这所私立幼儿园的立案、6月12日废止设立许可，并依违反幼儿教育及照顾法裁罚15万元。

侯友宜星期四晚到政大与学生座谈，一群学生在会场外头高举“保护小孩都做不到，要怎么保护台湾？”“选举行程狂拉票，孩子中毒不重要”等标语，不满新北市府对幼儿园喂药案处理进度缓慢，并呛侯友宜为选举已无心市政，更不会是好总统。

侯友宜在会前受访时说，幼儿园居心叵测的老师对幼儿做出令人痛心的事，让孩子受到伤害、让家长不安心，“我为保护孩子不够周全，深深一鞠躬给大家致歉”。他要求教育局、卫生局积极调查，“我一定和孩子跟家长站在一起，对加害者严惩不贷，全力捍卫幼儿健康”。

针对媒体质疑是否侦办得太晚？侯友宜说，新北市府接到检举后，马上报请检察官指挥侦办，也成立专案小组启动行政调查，发现不是单一个案，让他非常难过及自责；只要在新北发生的事都是他的责任，做得不够好、不够周全的，“我要在这里再度给大家深深的一鞠躬”。

侯友宜星期四晚还在脸书发文说，“为保护孩子不够周全，深深给大家致歉”。侯友宜写道，孩子的健康受到危害让他痛心万分。他在接获通报第一时间就全面掌握状况，针对所有相关局处进行查处。

他说，5月15日当天，新北市教育局接获通报，他立即要求跨局处专案调查，警、卫、社、教总动员，全力捍卫幼童健康，教育局便立即启动重大儿虐案件司法早期介入机制入园稽查，并依照教育部教保相关人员违法事件调查处理办法启动行政调查。

他也说，社会局也主动、立刻报请新北地检署启动司法调查，并展开一对一个案追踪，司法机关也于5月18日到园搜索。5月22日起主动提供免费检验管道，鼓励家长采检。

侯友宜指出，为了守护幼童安全零缺漏，市府在6月1日更启动提供到园检验专案，过程中主动关怀个案家庭，提供家长咨询及幼生一对一安置。同时依违反《幼儿教育及照顾法》裁定这家幼儿园废止设立许可。

侯友宜最后写道，他也是家长，深深了解所有家长有多惶恐、多担忧，这些日子，他不断与教育局及相关局处紧密联系，要求他们要做到让家长、孩子全面安心无虞。后续相关责任也吁请司法机关加速侦办，市府会主动媒合律师诉讼服务，强力要求业者承担应负的法律责任及相关赔偿，一定追究到底，对加害者严惩不贷，全力捍卫幼童健康。

民进党发言人张志豪说，侯友宜的道歉毫无诚意，4月初就有家长透过1999专线向市府求助，却未获得任何回应，孩子的健康安全问题竟拖了20多天才亲自说明。

张志豪说，侯友宜回应称新北市接到检举后，马上立即要求检察官指挥侦办，也成立专案小组来启动行政调查，既然已经成立专案小组，那为什么拒绝亲自对议会专案报告，难道总统选举比孩子的健康安全更重要。

张志豪指出，4月初就有家长透过1999专线向市府求助，却未获得任何回应。与此同时，国民党新北议会党团正在议会提议将原订6月总质询提前到4月27日，并以人数优势强渡关山，护航侯友宜提前为参选总统热身开跑。

张志豪说，侯友宜成天顾着选总统，对新北市连日的问题视而不见，孩子的健康安全问题竟拖了20多天才亲自说明，侯友宜的冷血，令人难以想像。