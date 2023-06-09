中国代表批美英澳核潜艇合作：掩耳盗铃 暗度陈仓

中国代表星期四（6月8日）批评美英澳核潜艇合作是冷战思维和阵营对抗的产物，无异于掩耳盗铃，实际是想暗度陈仓。

据新华社报道，中国常驻国际原子能机构代表李松在维也纳召开的国际原子能机构六月理事会上发言称，美英澳核潜艇合作的本质，是美英作为核武器国家，与无核武器国家和军事盟国澳大利亚开展核潜艇合作，涉及数吨武器级高浓铀转让。

他说，美英澳出于众所周知的地缘政治目的，悍然开展上述战略性军事合作，史无前例地跨越了《不扩散核武器条约》原则和实践的门槛，此举严重冲击国际核不扩散体系，对机构保障监督机制构成严峻挑战。

李松指美英澳在机构把这个问题“政治化”“两极化”，胁迫成员国选边站队，是冷战思维和阵营对抗的体现。美英澳企图把三国核潜艇合作包装成一个无核武器国家与机构秘书处之间的例行保障监督问题，要求援引全面保障监督协定第14条作出豁免安排，这无异于掩耳盗铃，实际上就是想暗度陈仓，胁迫秘书处为这一合作背书。

李松批评，美英澳声称要与机构秘书处制定相关安排，从而对将来寻求“海军动力堆”的国家构成先例，”谁赋予了三国这样的权利？其他国家有没有发表意见的机会？“

他进一步质问美英澳三国：“以前你们在给别人立规矩的时候，都强调‘成员国主导的政府间进程’，这回你们想给自己立规矩，然后再把这样的规矩强加给其他成员国，就对应该由各方普遍参与的政府间进程很不情愿，百般阻挠，岂有此理！”

李松也说，中国敦促美英澳以实际行动回应国际社会关切，忠实履行核不扩散义务，与其他各方在平等和相互尊重基础上保持坦诚、透明的沟通。

美国、英国和澳大利亚2021年9月成立三边安全伙伴关系（AUKUS）。按协议，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳洲将与美英合作在澳建造核潜艇。中国已对此表示严重关切并坚决反对。