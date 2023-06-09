被指偷拍威胁前女友 李正皓退出台立委选举

台湾政坛性骚扰的Me Too事件不断延烧，被指偷拍协迫前女友的无党籍政治评论员李正皓星期四（6月8日）晚宣布，退出立委选举，回归到本来单纯媒体人的身份 。

综合《自由时报》与新头壳newtalk 报道，李正皓在脸书上发文说，这些天，因为me too的事件连环爆，民进党陷入了性骚扰的泥淖之中，而关于他被抹黑恶意爆料的事本该落幕，但因为后续一连串的性平事件，又再度成为了有心人、有心政党用来攻击民进党的政治操作。

李正皓说，民进党面对党内的性骚扰风波，即便他以旁观者的角度，认为民进党主席赖清德已经做到一个政党领导人能做到的最高标准来宣示改革，但民进党的性骚扰风波还没收尾，还有最困难的一哩路需要走完。

他说，自己经过慎重思考，并且与民进党的决策层进行充分讨论后，决定退出新北市永和区的立委选举，来换取赖清德主席彻底解决民进党性平争议的空间。

民进党2024大选提出“民主大联盟”，即和非民进党籍的参选人合作。其中，民进党5月宣布与无党籍政治评论员李正皓合作，支持他参选新北市第9选区（永和区）立委，此举引发绿营内部极大反弹。

连日来台湾政坛me too运动延烧，李正皓过去偷拍前女友的争议事件再被挖出，他和前女友的对话被曝光，并质疑他借私密影像威胁女方。李正皓随后否认， 声称自己才是受害者。

关于李正皓的me too风波，民进党内近期发起连署，批评他对偷拍威胁案的说明“偷换概念”，要民进党中央对这样的候选人“慎重考虑”，并成立调查小组，但民进党高层并未就这一连署表态。