中国大使盼韩在处理对华关系能摆脱外部因素干扰

中国驻韩国大使邢海明星期四（6月8日）在官邸与韩国最大在野党共同民主党党魁李在明会晤时强调，当前国际形势复杂演变，中韩关系还面临着外部因素的挑战。希望韩方在处理对华关系时，能够摆脱外部因素的干扰。

据中国驻韩国大使馆官网星期五（9日）发布的新闻稿，邢海明说，近期韩方高度关注对华贸易逆差扩大问题。这方面有全球经济形势不佳、半导体进入下行周期因素等客观原因，更主要的是有些人试图推动“去中国化”所导致。

邢海明指出，中韩已形成你中有我、我中有你，产供链高度融合、密不可分的经济格局。中国巨大市场摆在那儿，对外开放的大门始终敞开，相信只要韩方坚定对华合作信心，顺应中国市场和产业结构变化，及时制定并调整对华投资策略，就一定能继续分享中国经济增长的红利。

他强调，中国政府始终高度重视韩国和中韩关系，一心一意想要发展好中韩关系，为此倾注了大量心血。但当前中韩关系遇到不小的困难，坦率讲，这其中责任不在中方。中国一贯尊重韩国的核心关切，韩国也应尊重中国的核心关切。台湾问题是中国核心利益中的核心，关乎到中韩关系的基础。希望韩方能够恪守承诺，切实尊重中方在台湾等问题上的核心关切。

邢海明也说，当前国际形势复杂演变，中韩关系还面临着外部因素的挑战。希望韩方在处理对华关系时，能够摆脱外部因素的干扰。美国正竭力打压中国，有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势。中韩应当珍视两国关系来之不易的发展成果，本着逆水行舟、不进则退的紧迫感，推动中韩关系乘风破浪、勇往直前。这样才能造福两国和两国人民利益，维护地区和平、团结与发展。

针对朝鲜半岛无核化问题，邢海明强调，中方始终坚持维护朝鲜半岛和平稳定，坚持朝鲜半岛无核化、坚持通过对话协商解决问题。当前朝鲜半岛形势重新趋紧，中方呼吁各方保持冷静克制，推动局势降温并重启对话。中方将继续以自己的方式做工作，为推动政治解决朝鲜半岛问题发挥积极建设性作用。

对于日本福岛核污染水问题，邢海明说，日方出于经济等利益考虑，把太平洋当作自家下水道，是极其不负责任的行为。日方可能很快正式作出核污染水排海决定。中韩作为日方近邻，应从维护本国人民生命安全及守护全球海洋生态环境出发，携手竭力劝阻日方贸然将福岛核污染水排海。

另据韩联社报道，韩国最大在野党共同民主党党魁李在明说，日本核污水排海问题引发周边国家担忧，希望韩中两国就此共同发声，谋求应对方案。

李在明还就韩国对华贸易逆差扩大表示忧虑，并呼吁中方继续为实现朝鲜半岛的无核化与和平机制发挥作用。