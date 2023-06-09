中国5月PPI同比下降4.6% 连降八个月且降幅加大

中国官方星期五（6月9日）发布数据显示，5月中国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4.6%，连续八个月下跌，且降幅进一步加大，显示疲软的市场需求进一步打击制造业，阻碍脆弱的经济复苏。

中国国家统计局官网发布，5月中国PPI环比下降0.9%；工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。今年1月至5月平均PPI比去年同期下降2.6%，工业生产者购进价格下降2.3%。

此外，5月中国CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%。其中，受季节性因素影响，食品价格下降0.7%，降幅比上月收窄0.3个百分点，影响CPI下降约0.12个百分点。

中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读说，5月国际大宗商品价格整体下行，国内外工业品市场需求总体偏弱，加之上年同期对比基数较高，PPI环比、同比均继续下降。5月消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大。

中国5月PPI4.6%的同比降幅，是2016年2月以来的最大跌幅。这一跌幅超出了外界预期，此前接受路透社调查的经济学家预计，中国5月PPI将下降4.3%。

CPI方面，5月 0.2%的同比涨幅比上月扩大0.1个百分点，但仍低于市场预期，从环比来看，5月环比下降0.2%，为连续第四个月下降。

中国第一季度经济增速快于预期，但近期数据显示，5月中国工厂活动萎缩，进口下降。一些经济学家预计，中国央行将降息，或向金融体系释放更多流动性。