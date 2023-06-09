网络大V写色情小说获刑八个月

中国网络大V曾鹏宇因在微博账号上发布色情小说，犯传播淫秽物品罪获刑八个月。

红星新闻星期四（6月8日）报道，曾鹏宇因涉嫌犯传播淫秽物品罪于2022年8月被抓。中国裁判文书网5月26日公布的相关刑事判决书显示曾鹏宇获刑八个月，自2022年8月28日起至2023年4月26日止。

一位学生家长李先生（化名）告诉红星新闻记者，他在2019年发现自家孩子在阅读作者名为“蒙面裁缝”所写的色情小说。随后，他了解到微博ID为@填坑的蒙面裁缝的博主每次更新小说时都会发到微博，并引导粉丝去外网看。粉丝中有大量未成年男孩，且观看小说还需购买金币付费，影响十分恶劣。经家长们的查询，“蒙面裁缝”相关信息与曾鹏宇高度吻合，后一起将涉嫌制造贩卖淫秽物品长达10年的百万粉丝网红大V曾鹏宇举报了。

北京市东城区人民检察院指控，曾鹏宇自2018年至2022年间，在北京市东城区、北京市朝阳区家中等地，将本人撰写的小说《煤矿×××》上传至“帅同××网”、“搜同××网”等网站。经鉴定，小说《煤矿×××》为淫秽物品，在上述网站总点击量达150余万次。

法院认为，曾鹏宇传播淫秽物品情节严重，其行为已构成传播淫秽物品罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控被告人曾鹏宇犯传播淫秽物品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。