香港民主派初选案 否认控罪16人被裁定表证成立

香港民主派2020年发起“立法会35+初选”，47人被控“串谋颠覆国家政权”罪，其中16人否认控罪，法官星期五（6月9日）上午裁定这16名被告表证成立，需要答辩，书面理由择日公布。

综合《明报》与香港电台报道，香港民主派 “ 35+ ”初选案星期五踏入第64日审讯。控方举证完毕，其中四名被告的辩方大律师在星期四争议案件表面证供不成立，包括指本案“非法手段”的定义并无厘清。

在考虑控方案情及辩方中段陈词后，三名香港国安法指定法官陈庆伟、李运腾和陈仲衡裁定16名被告均表证成立，各被告需要答辩。接下来将展开辩方案情，被告料出庭自辩或传召辩方证人。

16名不认罪被告包括郑达鸿、杨雪盈、彭卓棋、何启明、刘伟聪等人，其中13名被告计划出庭作供。法官陈庆伟统计辩方主问需时13至14天，预计可在39天内完成辩方案情，案件将押后至下星期一续审。

香港47名民主派人士涉组织及参与2020年的立法会初选，在2021年2月被捕，及后被控《香港国安法》下的“串谋颠覆国家政权”罪。这也是2020年《香港国安法》实施以来，涉案人数最多的国安案件。

在此之前，47人中已有31人认罪，包括前香港众志秘书长黄之锋、“占领中环”发起人戴耀廷。