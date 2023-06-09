白宫古巴驳斥中国设对美监听基地报道

美国白宫国家安全委员会发言人柯比称，有关中国将在古巴建立针对美国的秘密监听基地的报道不准确。古巴官方则说，相关报道是美国官员编造的。

美国《华尔街日报》星期四（6月8日）引述知情美国官员报道，中国和古巴达成秘密协议，将在古巴建立针对美国的电子窃听设施。该设施距离佛罗里达州约160公里，这让中国情报部门能够窃听美国东南部的电子通信，以及监视美国的船只。美国东南部是许多军事基地的所在地。

知情官员称，中国和古巴已达成原则性协议，中国为此同意向资金紧张的古巴支付数十亿美元。

美国国家安全委员会发言人柯比星期三（6月7日）晚间说，他无法就上述报道的细节置评，但指美国正在监测并采取措施，以应对中国政府投资于可能具有军事目的基础设施进行的活动。

综合彭博社和路透社报道，柯比称“我们看过这篇报道，（内容）不准确”，但未说明那些内容不准确。他还说：“拜登政府上任后一直密切关注中国在世界各地发挥影响力的活动，尤其在南美洲地区。我们将密切留意中国和古巴之间的交流。”

美国国防部发言人莱德说：“我们不知道中国和古巴正在建立新型的监听站。”

古巴外交部副部长德科斯奥指相关报道“纯属虚构，也毫无依据”。他称，美国编造此事，以对华盛顿数十年来对古巴实施的经济制裁做出合理的解释。德科斯奥说，古巴拒绝所有外国军队在拉丁美洲和加勒比海地区驻扎。

中国驻美大使馆发言人说，他们不清楚相关情况，因此目前不便予以置评。