李正皓拒就偷拍前女友案道歉：抹黑他的人才应道歉

民进党原征召无党籍政治评论员李正皓参选新北永和立委，但受偷拍前女友风波影响，李正皓决定退选。他星期五（6月9日）受访时再否认指控并拒绝道歉，反指抹黑他的人才应该道歉。

据台湾风传媒报道，李正皓受访时说，退出立委选举是他心中的想法，这两天他都在与民进党决策层讨论。过程中双方取得共识，民进党和他都需要空间，各退一步，让民进党，尤其台湾副总统、民进党主席赖清德在处理性平案时有更大空间。

李正皓说，若自己继续待在这个位子，就会被有心人操作赖清德的民主大联盟是不性平大联盟。他称，在选举过程中，总是两害相权取其轻，没有一条路是完全没有伤的路，只能在扣分选项中选择扣分比较少的选择，“此时此刻后退一步，让民主大联盟有了生机有改变的可能，反而是好事”。

被问及会否对之前偷拍疑云的案子道歉时，李正皓表示，这与道歉无关，案子本质是他跟女方提分手不接受，女方就联通她前同事抹黑。他表示，他不知道要跟谁道歉，应该是抹黑他的人要道歉。

李正皓说，很多人建议他状告女方，或是要求女方出面，但他已经答应女方家长不会曝光。如果真的要道歉，唯一道歉对象是自己的爸妈，看到自己的儿子，在电视机前被严刑拷打，他要对他爸妈说，对不起让你们担心了。

李正皓今年5月接受赖清德征召，参选新北市第9选区（永和区）立委，成为赖清德“民主大联盟”的一员，但这一任命引发绿营内部极大反弹。

然而，李正皓过去偷拍前女友影片再以此要挟前女友的争议事件，让他不得不在接受提名16天后，于星期四晚（8日）宣布退选。

李正皓的事件也打乱了民进党提名立委的进程，连带原定本周三（7日）处理的立委提名案，包括新竹市与彰化县都不得不延后处理。台湾《上报》星期五引述知情人士透露，接下来民进党将调查前民进党副秘书长林飞帆过去在性平争议中的角色，评估他继续参选立委的可能性。