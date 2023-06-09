中国央行原副行长范一飞被双开：靠金融吃金融

中国人民银行原党委委员、副行长范一飞严重违纪违法被开除党籍和公职。中共中央纪委国家监委通报，范一飞“靠金融吃金融”、“以钱生钱”，长期以“投资”为名大搞权钱交易。

据中共中央纪委国家监委网站星期五（6月9日）发布的消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国人民银行原党委委员、副行长范一飞严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

根据中央纪委国家监委通报，经查，范一飞丧失理想信念，背弃初心使命，政治意识淡漠，对抗组织审查，大搞迷信活动；无视中共中央八项规定精神，长期违规接受宴请、旅游、打高尔夫球等活动安排，违规参加公款宴请、收受礼品礼金、出入私人会所；在职务安排、岗位调整等方面为他人谋取利益；为官不廉，纵容亲属不实际工作而获取薪酬，搞权色交易；违规干预、插手执法活动；道德败坏，家风不正；毫无纪法底线，胆大妄为，“靠金融吃金融”、“以钱生钱”，长期以“投资”为名大搞权钱交易，利用职务便利为他人在贷款融资、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报也说，范一飞严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，中央纪委国家监委决定给予范一飞开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

中央纪委国家监委官网去年11月5日通报，中国人民银行党委委员、副行长范一飞涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

今年59岁的范一飞在金融系统任职长达40年，其中在中国建设银行任职28年，官至建行副行长。2015年开始，他担任中国人民银行党委委员、副行长。在落马前两天（11月3日），范一飞还参加了中国央行报告会。

据中央纪委国家监委网站公布的数据，范一飞是去年至11月初接受中央纪委国家监委审查调查的第26名中管干部 ，也是中共二十大后被打下的“首虎”。