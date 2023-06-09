港调查：六成香港企业对今年展望乐观

香港一项调查显示，有六成香港企业对今年展望感到乐观，但仍有超过八成受访企业预计将继续受高通货膨胀打击。

据网媒“香港01”报道，大华银行星期四（6月8日）公布2023年大华银行企业展望研究报告，向香港中小企及大型企业合共557名企业东主及高级管理层收集意见，以全面了解香港各行各业当前的营商气氛、通胀所带来的影响以及前景展望。

调查显示，虽然香港企业面对不少挑战，但超过六成受访企业对2023年展望乐观。

在后疫情时期，香港企业纷纷为长远的业务增长制订计划。受访企业说，当务之急是要开拓新客户群（31%）、降低营运成本（31%）及分散供应链（26%）。相对于其他行业而言，科技、媒体及电讯业（72%）对业务的展望最为乐观，其次是房地产及酒店业（65%）及专业服务业（65%）。

报告也发现，超过七成香港企业计划在未来三年内进行跨境业务拓展，特别是大型企业，而最受青睐的投资目的地为中国大陆和亚细安，分别有50%和39%。在亚细安国家中，新加坡、泰国及越南是最受欢迎的业务拓展目的地，分别有56%、43%和43%。对这些企业而言，跨境业务拓展主要是为了提高盈利、带动收入增长，以及建立国际品牌声誉。

五分二的受访企业认为，跨境业务拓展的最大挑战为缺乏当地法律知识、监管和税务支援，其他挑战包括缺乏有关的内部人才和专业知识、资金不足以及欠缺对新市场的知识或获取资讯的渠道。

大华银行（香港）机构银行业务主管吴满辉表示，随着全球经济在疫情所带来的不确定性下持续发展，受访企业对业务展望持乐观态度，确实令人鼓舞。