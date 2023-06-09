贵州政协原副主席周建琨被双开：大搞权力寻租

中共中央纪委国家监委星期五（6月9日）通报，贵州省政协原党组副书记、副主席周建琨因严重违纪违法被开除党籍和公职。通报指周建琨搞权色交易、大搞权力寻租和家族式腐败，大肆收钱敛财。

据中共中央纪委国家监委网站发布，经中共中央批准，中央纪委国家监委对周建琨严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，周建琨贯彻落实党中央关于脱贫攻坚及巩固拓展脱贫攻坚成果的重大决策部署不力，利用扶贫项目谋取私利，严重损害党和人民利益。

此外，周建琨还存在违规持有非上市公司股份，搞权色交易；不正确履行职责；大搞权力寻租和家族式腐败，大肆收钱敛财，利用职务便利为他人在企业经营、项目承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物等问题。

通报称，周建琨严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

通报指出，周建琨被开除党籍和公职，收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

63岁的周建琨长期在贵州工作，历任贵州省黔南州外经委副主任、都匀市委书记、安顺市委书记、毕节市委书记等职。2017年起，周建琨任贵州省政协副主席、党组成员，2018年，他以贵州省政协党组成员身份继续兼任毕节市委书记，并在2020年再度当选省政协副主席。

去年11月，中央纪委国家监委通报，周建琨涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。而在落马的前三天，周建琨刚刚主持了贵州全省政协文史工作座谈会。