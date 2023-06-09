美前总领事盼美能妥善处理港特首出席APEC会议事宜

美国前驻港澳总领事唐伟康认为，美国有义务遵守亚太经合组织（APEC）规定，并希望美国能妥善处理好香港特首李家超出席APEC会议事宜。

据香港《明报》星期五（6月9日）报道，美国2020年起引用《香港人权与民主法案》及《香港自治法案》制裁多名香港及中国大陆官员，规定受制裁人不得入境美国。两条美国涉港法例中也有豁免机制，允许美国政府基于履行联合国总部协定或其他国际义务，豁免执行制裁。

美国有跨党派国会议员星期三（7日）致函国务卿布林肯，反对美国有意邀请被美方制裁的香港特首李家超参加今年底在美国举行的APEC会议。

美国前驻港澳总领事唐伟康（Kurt Tong）认为，美国有道德和外交义务遵守APEC的不明文规定和先例，容许APEC成员适当地参加会议。他称美方处理李家超出席APEC的问题相当政治化，希望能妥善解决，并相信APEC的良好运作符合所有成员的利益。

唐伟康回复《明报》查询时以联合国为例，指联合国总部设在纽约，按规定美国须让成员国的官方访问人员进入纽约，而APEC则未有明文要求。不过，他认为，美国作为东道主，有道德和外交义务遵守APEC的不明文规定和先例，包括容许APEC成员适当地参与会议。