中国三部门就惩治网暴公开征求意见

中国网络暴力致死事件近年频发。为惩治网络暴力违法犯罪活动，中国三部门起草指导意见，星期五（6月9日）开始公开征求意见，其中提出，组织“人肉搜索”情节严重者，以侵犯公民个人信息罪定罪处罚。

中国最高人民检察院官网公布，中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，意见反馈截止日期为今年6月25日。

当中提出，实施网络暴力违法犯罪，具有五种情形之一的，应当从重处罚，包括：针对未成年人、残疾人实施；组织“水军”“打手”实施；编造“涉性”话题侵害他人人格尊严；利用“深度合成”技术发布违法或者不良信息，违背公序良俗、伦理道德；网络服务提供者发起组织的。

指导意见也提出，在信息网络上制造、散布谣言，贬损他人人格、损害他人名誉，情节严重，符合刑法第二百四十六条规定的，以诽谤罪定罪处罚；在信息网络上采取肆意谩骂、恶毒攻击、披露隐私等方式，公然侮辱他人，情节严重，符合刑法第二百四十六条规定的，以侮辱罪定罪处罚。

此外，组织“人肉搜索”，在信息网络上违法收集并向不特定多数人发布公民个人信息，情节严重，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪定罪处罚。

中国近年发生过多起网暴致人自杀事件。武汉一名小学生上月在校内被老师驾车撞伤后死亡，其母亲在事故后多次发声维权，但在出镜后被部分网民恶意评价长相及穿着，该学生母亲6月2日坠楼身亡，这一事件在中国再次引发惩治网络暴力行为的讨论。