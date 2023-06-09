韩国安首长：以符合国力外交构筑健康韩中关系

韩国国家安保室长赵太庸星期五（6月9日）谈及韩中关系时说，将奉行符合国力的外交，以构筑健康的韩中关系。

据韩联社报道，赵太庸星期五出席韩国国家安保战略研究院、国立外交院、统一研究院、韩国国防研究院以尹锡悦政府成立一周年外交、安全、统一领域评价和课题为主题举办的联合学术会议，并在主旨演讲中作出以上表述。他说，相互尊重是国与国之间相处的基础。

赵太庸强调，尹锡悦政府以国家利益为中心，基于原则与互惠对等原则，努力发展成为与国际社会合作的全球中枢国家，在韩中关系方面也是如此。

在主旨演讲结束后，被问及对中国驻韩大使邢海明星期四言论有何评论时，赵太庸回应，希望能按照刚才演讲中所提及的内容理解。

邢海明星期四在中国驻韩大使馆官邸会见韩国最大在野党党魁李在明时，就韩国政府对华政策指出，（韩中关系恶化的）责任不在于中方，赌美国赢、中国输的做法是误判，今后一定会后悔。

对于在演讲中提及的“相互尊重”意图，赵太庸说，韩国外交部会妥善处理，暗示韩方可能通过外交途径回应中国大使的发言。

在主旨讲话中，赵太庸强调政府的国家安全战略为“准确认识威胁”，凸显与前一届政府的差异。他提出，自由与团结是韩国外交安全的方向，韩国政府为守护自由、人权和法治的普世价值，捍卫基于原则与规则的国际秩序，将同可共享价值、追求共同利益的国家展开合作。

对于韩美同盟，赵太庸说，将在价值同盟的基石之上，树立安全、产业、科技、文化、信息同盟的五大支柱，将过去70年来为区域和平与繁荣发挥核心轴作用的韩美同盟发展为全球全面战略同盟。

赵太庸还说，在严峻的经济、安全环境下，韩国政府认识到韩日合作的必要性，并积极推动两国关系改善，在日方的积极响应下，两国关系正在快速复苏。