民进党就性骚扰案公布调查结论：许嘉恬有行政疏漏 林飞帆没违规

深陷性骚扰风波的台湾民进党星期五（6月9日）针对首起掩盖性骚扰案件公布调查结论，指前民进党副秘书长许嘉恬在处理案件过程中确有行政疏漏，而受征召参选立委的林飞帆则没违规。

民进党星期五发出新闻稿，称调查小组在对前妇女部党工受性骚扰，却未得到党内有效支持一事进行调查后，得出上述结论。

新闻稿说，许嘉恬在2022年担任妇女部主任期间，也同时为“性骚扰申诉处理委员会”的执行秘书。然而，许嘉恬在处理案件时，没有确实按照规定，在得知党工遭遇性骚扰后立即采取有效纠正及补救措施，甚至在与被害人会谈时使用不恰当语句，使受害者产生感受被否定与受害经验被质疑的情绪。

另外，许嘉恬虽然表示希望受害者提出申诉，但许嘉恬在与受害者沟通时，受害者与证人接收到的信息与感受完全相反，虽然事后受害者决定不提出申诉，但这极有可能与受害者起初的意愿相左，最终导致受害者认定许嘉恬不希望她提出申诉造成精神上二次伤害。调查小组认为，这些情节属实。

新闻稿也称，经查，许嘉恬在得知疑似性骚扰事件发生后，因为相关经验不足，没有依规启动必要程序，终止与涉事厂商的后续合作，与停止办理相关专案的公开活动，确实有相关行政疏漏。

针对林飞帆被指得知性骚扰案后处理不当，新闻稿称，许嘉恬曾向林飞帆提及性骚扰事件，但没有透露细节，只表示当事人没有意愿走申诉流程。当时，林飞帆向许嘉恬说，如果当事人有意走性平申诉，党部应提供必要法律协助，也应尽速终止与厂商的合作。新闻稿指出，林飞帆的处置与党部现有规定没有相违背之处。

新闻稿说，整起事件凸显虽然民进党对性骚扰申诉有针对性的条例，但主管们对于处理性骚扰案件的方式，包括同理受害者心情和沟通技巧，都没有专业训练。对此民进党责无旁贷，应深切自省。

民进党秘书长许立明指示，党内应彻底检讨内部机制，由性平部及秘书处主责，除了已于星期四召开第一次外部性平专家焦点座谈会之外，下周也将举办第二次会议；另外，针对党内工作人员，也已安排进行三场性平教育。台湾副总统、民进党主席赖清德也将出席其中一场针对党务主管的教育课程。

新闻稿说，调查小组正积极访谈其他案件的相关人员，将加速进行调查。调查及改善机制也会于下周五（6月16日）对外报告。

一名22岁的女民进党前党工上个月在脸书自曝受该党合作的导演性骚扰，但接到她求助信号的许嘉恬不仅没有替她发声，还以“那你当下为什么不跳车？我不懂，你怎么没有叫出来？”、建议她与同事到附近草原“手牵手一起练习大叫”等冷处理。许嘉恬甚至以名誉可能受损为由让她息事宁人，不提起告诉。

当时负责督导妇女部的林飞帆则被指没在第一时间承接受害女生，让她独自承受伤害。

这起案件开启了台湾政坛性骚扰风暴，多名曾遭到性骚扰的受害者也陆陆续续发声，从政坛烧向文坛，还烧到教育界。