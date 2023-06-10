美媒：中国国家安全整治行动盯上苹果AirDrop类服务

美国媒体报道，根据中国政府拟定的法规，近年来曾被用于中国大陆和香港抗议活动的苹果公司AirDrop和类似文件共享程序，将面临更严格的控制。

据中国网信网星期二（6月6日）发布的消息，为规范近距离自组网信息服务，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，中国国家互联网信息办公室（简称国家网信办）印发《近距离自组网信息服务管理规定（征求意见稿）》，其中要求近距离自组网信息服务提供者在提供服务过程中，应当以显著清晰的方式提供发布者和接收者之间的配对确认功能；每次配对需经发布者和接收者确认并同意，未经双方同意，不得默认自动配对。

近距离自组网信息服务，是指利用蓝牙、Wi-Fi等信息技术，近距离即时组建网络并提供发布、接收信息的服务。

相关规定没有点名AirDrop或其本地竞争对手。

拟议的规定称，近距离自组网信息服务提供者上线具有舆论属性或社会动员能力的新技术、新应用、新功能，应当按照国家有关规定开展安全评估。

该规定草案向社会公开征求意见，截止时间为7月6日。国家网信办没有说明相关规定将于何时生效。

苹果公司本周推出了一项与AirDrop相关的新功能，名为NameDrop，个人使用该功能时，将设备放在一起即可交换联系信息。

据美国《华尔街日报》报道，中国的营商环境越来越难以驾驭，政府划定的国家安全问题范畴不断扩大，但界定不清，红线到底在哪里让企业难以捉摸。

中国政府近年来已在收紧通信技术规定，加密信息类应用不受欢迎。

报道称，AirDrop去年被用于“白纸运动”，另外在2019年，苹果公司和谷歌的数字商店均下架了与香港反修例活动有关的应用程序。

上海大邦律师事务所高级合伙人游云庭说，根据拟议的规则，如果政府以安全为由提出要求，运营商可能必须交出使用这些服务发送信息的用户的电话号码、身份信息或其他信息。

上述规定草案也要求，近距离自组网信息服务提供商必须保存有关记录，发现任何违法或不良信息须向网信等有关主管部门报告。至于什么是违法或不良信息并没有具体说明，不过最近公布的一系列法律法规主要聚焦个人数据保护、网络安全、反间谍和能源等这些问题。

据苹果公司报告显示，2021年下半年，该公司收到1261份来自中国政府的关于用户设备信息的请求，并满足了其中的93%。苹果公司还收到70份关于用户账号信息的请求，满足了其中的83%。

新规定还将要求科技公司将“关闭接收”作为文件共享功能的默认设置。未经用户许可开启，不得默认提供快照、缩略图等概要信息预览功能。这些措施旨在解决对滥用文件共享服务的担忧，其中包括对露骨或敏感内容进行的未经授权或意外的分享。

苹果公司的AirDrop设置在去年增加了“对所有人开放10分钟”的选项，取代了之前的“所有人”选项，并限制了用户使用这一功能联系不在他们联系人列表中的设备的时间。