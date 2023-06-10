美以侵犯新疆人权为由制裁两家中企

美国政府星期五（6月9日）宣布制裁中国激光打印机制造商纳思达和新疆中泰化工公司，原因是这两家公司涉嫌侵犯新疆人权。

综合路透社和彭博社报道，美国国土安全部星期五公布，将商纳思达股份有限公司及其八家位于珠海的下属子公司、以及新疆中泰化工有限公司列入出口管制名单，因为这些公司与“新疆政府合作招募、运输、转移、窝藏或接收涉及维吾尔族和其他少数民族的强迫劳动”。

美国国土安全部负责战略、政策和计划的副部长罗伯特·希尔弗斯（Robert Silvers）说，这些执法行动向美企的进口商释放了一个明确的信息，即每家企业都必须清楚了解自己的供应链。

美国总统拜登2021年12月签署通过《防止强迫维吾尔人劳动法》，隔年6月生效。法案要求美国企业在进口新疆商品时，必须提供有关这些产品与强迫劳动没有关联的证据，否则将予以禁止。

至今，被列入管制名单的中国公司共有22家，包括太阳能材料制造商新疆大全能源股份有限公司、合盛硅业（鄯善）股份有限公司、新疆国企新疆生产建设兵团等。

美国国土安全部指出，自法案落实一年后，当局已检举价值超过13亿美元（约17.47亿新元）可能涉及强迫劳动的进口产品。

美国多年来指控中国政府在新疆实施强迫劳动、种族灭绝等行为，中国政府多次反驳这项指控，并反指美国将正常经贸合作政治化，目的是要祸乱新疆、以疆制华。