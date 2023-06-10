习近平同南非总统通话：支持办好金砖各项活动

中国国家主席习近平向南非总统拉马福萨强调，中国支持南非作为金砖国家轮值主席国，办好今年金砖合作各项活动。

据中国外交部星期六（6月10日）在官网公布的新闻稿，习近平星期五（9日）晚应约同拉马福萨通电话。

习近平说，中国和南非都是重要的发展中大国，中南关系对于维护广大发展中国家共同利益、引领中非团结合作具有重要战略意义。

习近平提到，今年是金砖“南非年”，两国关系面临重要发展机遇。中国愿同南非提升两国关系水平，一道践行真正的多边主义，携手维护广大发展中国家共同利益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。中国支持南非作为轮值主席国，办好今年金砖合作各项活动。

南非是今年金砖国家轮值主席国，也将负责主办今年8月的金砖国家峰会。金砖国家成员包括中国、俄罗斯、印度、巴西和南非。

不过，国际刑事法院今年3月已对俄罗斯总统普京发出国际逮捕令，指控他对入侵乌克兰的战争罪行负有责任。而南非作为国际刑事法院签约国，如果普京赴南非参会，南非政府有义务逮捕普京。

彭博社早前报道称，拉马福萨计划与习近平通话，以讨论改变金砖国家峰会的举行地。

不过，根据中国外交部新闻稿，两人在进行通话时，没有谈到将峰会地点转移至其他国家的可能性。

习近平在谈到乌克兰问题时说，中国在乌克兰危机上的立场是一贯的，就是劝和促谈。希望各方为对话解决危机积累有利条件。拉马福萨同非洲有关国家领导人组成和平代表团访问俄罗斯和乌克兰，这是好事。希望全世界爱好和平、坚持正义的国家都能够发出劝和促谈的理性声音。