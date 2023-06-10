深圳前市长陈如桂落马逾一年后被公诉

中国广东省人大常委会原副主任、深圳市前市长陈如桂在落马超过一年后被提起公诉。

据央视新闻报道，中国最高人民检察院星期五（6月9日）发布通报，称陈如桂涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院依法指定，由广西壮族自治区南宁市人民检察院审查起诉。近日，南宁市人民检察院已向南宁市中级人民法院提起公诉。

检方指控称，陈如桂利用担任广州市原建设委员会主任、建设工委书记，广州市政府党组成员、秘书长，广州市委常委、副市长，广州市委副书记、政法委书记，中山市委书记，深圳市委副书记、市长，广东省人大常委会党组成员、副主任等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在工程承揽、项目推进、企业经营等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，应以受贿罪追究刑事责任。

公开资料显示，陈如桂今年60岁，广东连江人。陈如桂在2001年踏入政界，出任广州市建委会副主任，两年后升任主任。他在2007年出任广州市政府秘书长，2010年跻身广州市委常委、秘书长，2011年12月改任常务副市长。

一名熟悉广州城建系统的人士告诉财新网，广州从2002年起开始“消灭烂尾楼”，陈如桂先后以市建委主任和分管城建的常务副市长身份，负责这项工作十余年，而这恰恰是广州官场腐败“重灾区”。

陈如桂2015年在中共十八大后出任广州市委副书记，后兼任政法委书记。2016年9月，陈如桂担任中山市委书记。隔年，陈如桂出任深圳市代市长、后任市长，跻身副省级。

2021年4月，陈如桂转任广东省人大常委会党组成员，并于2022年1月当选广东省人大常委会副主任，直到当年6月1日落马，同年12月被“双开”（开除党籍和公职）。

中共中央纪委监委当时在通报中称，陈如桂丧失理想信念，背弃初心使命，处心积虑对抗组织审查，违规收受礼金，违规借用管理和服务对象住房，接受可能影响公正执行公务的宴请。通报还指陈如桂践踏纪法底线，与不法商人沆瀣一气，大搞政商勾连，隐身幕后收钱敛财，利用职务便利为他人在企业经营、项目推进等方面谋利，并非法收受巨额财物。