香港暴力案频发 警加强高姿态巡逻

针对近期暴力事件频发，香港保安局长邓炳强说，香港特首李家超已指示加派警员，加强人多的地方进行高姿态巡逻。

综合香港中通社和星岛网报道，邓炳强星期六（6月10日）受访时说，当局将会加派更多警员到前线，尤其是人多的地方，加强辅警出勤，冲锋队也会加强巡逻。

他说，香港警方也会与商场和大厦保持保安层面的联络，让他们在发生事情时可以及早报警，不至于演变为暴力事件才处理。

针对今年首三个月香港罪案数字同比增长五成，邓炳强解释，由于去年上半年仍是冠病疫情高峰期，市民出行次数减少，数字才会呈现大幅增长的趋势。但如果将今年的数字与2019年同期相比，会发现罪案数字相近，而非今年治安突然变差。

他说，香港政府理解市民的担忧，因此市民之间要互相体谅，多留意身边朋友，有必要时及早寻求援助。

香港近日发生多起暴力事件，包括本月2日钻石山两名女子遭一名男子狂刺杀害、深水埗5日发生母亲杀害三名女儿事件。6月8日，再有一名女子在彩虹邨外被男子用以菜刀追砍。

对此，李家超已提出要加强四方面的工作维护香港治安，包括责请医务卫生局召开精神健康咨询委员会会议，探讨如何以安全、全面的方式，去应对香港精神健康有关的事件。同时，也要求加强警队巡逻工作。