国民党智库执行长：仅七成蓝营支持者挺侯友宜

国民党总统参选人、新北市长侯友宜近期民调不振，国民党智库国政基金会执行长柯志恩指出，蓝营支持者中只有七成支持侯友宜，这是非常大的警讯。

据台湾《联合报》报道，柯志恩星期五（6月9日）在直播节目受访时说，根据国民党调查的数据，侯友宜并不如《美丽岛电子报》所调查，在总统候选人中民调排最后，事实上侯友宜的支持度和民众党总统参选人柯文哲不相上下。

不过，侯友宜在亲国民党者中的支持度仅维持在七成上下，柯志恩认为，这是非常大的警讯。因此，侯友宜的选战策略必须更聚焦在凝聚蓝营的共识。如果侯友宜在国民党就非常有疑义，“怎么扩展中间选票？”

柯志恩认为，过去侯友宜作为新北市长，在南部受到欢迎，可以囊括浅绿的选票。但如今侯友宜的角色已从市长变成总统参选人，选民对侯友宜的期待已经不同，包容度会变低、要求也会变高。

柯志恩指出，侯友宜过去在新北市认真做好每个项目，抱持“好好做事”的态度。但“好好做事”现在只是基本门槛，侯友宜必须在两岸、能源议题上给选民展现不同以往的高度，否则很难说服蓝军在当前纷扰的局势下给国民党机会。

除了政策论述外，柯志恩也建议，侯友宜的选举团队应该扩编，尤其需要加强空战短影片等过去国民党的弱项。而且，现在高雄、屏东等南部地区的选民不怎么看到侯友宜，未来要积极往这些地方跑。

针对鸿海创办人郭台铭，柯志恩认为，即使无法与郭台铭见面，侯友宜还是要想办法，因为郭台铭的支持度高，侯友宜要拿出诚意化解选战纷争。

她直言，现在很多郭台铭的支持者转而投给柯文哲，这是没办法否认的事实，蓝白合现在已不太可能了。但现在还有时间努力，蓝营必须武装自己往前冲。

台湾亲绿的《美丽岛电子报》最近两次公布的民调都显示，侯友宜在总统参选人中的支持率垫底，落后于柯文哲和赖清德。侯友宜在半年内从领先到两度垫底，日本政治学者小笠原欣幸6月2日撰文形容侯友宜面对“政治休克”。