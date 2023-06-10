蔚来汽车今年一季度营收不如预期

中国电动车制造商蔚来汽车今年一季度营收不如预期，但预计公司下半年仍可实现平均月销2万辆的目标。

据澎湃新闻报道，蔚来汽车星期五（6月9日）公布2023年第一季度财务数据显示，蔚来汽车今年第一季度实现营收106.8亿元（人民币，下同，约20.13亿新元），低于市场预期的122.75亿元，去年同期则为99.11亿元。

在财报会议上，蔚来汽车CEO李斌多次提及今年汽车市场的竞争之激烈。他表示，最近市场变化非常大，竞争也在进一步加剧，导致有一批目标用户在竞争中有所流失，例如ET7、ES7和ET5的市场表现不及预期。

李斌说，面对这样的市场环境，蔚来将会以更快的速度应对市场的变化，以保证产品和服务的竞争力。他介绍，大众品牌阿尔卑斯会如期在明年下半年开启交付，在投入周期上，特别是在市场端投入的节奏会更加紧凑，对效率也会进行更加细致的管理。

李斌也坦言，从目前的情况来看，原本预定今年第四季度盈亏平衡的时间还将会往后推，预期不超过一年。

就毛利率来看，蔚来汽车第一季度毛利率仅有1.5%，而去年同期为14.6%。蔚来汽车CFO曲玉表示，随着第二代平台新车型开启交付，毛利率有望于第三季度恢复到两位数，并在第四季度超过15%这一水平。

蔚来汽车也预计，进入第二季度，仍处于产品换代期的蔚来汽车销量表现不会好转，交付量介乎2万3000至2万5000辆。

今年第一季度，蔚来汽车交付量为3万1000辆。今年4月和5月，蔚来汽车的交付量分别为6658辆和6155辆。以此计算，蔚来6月交付量将有望达到1万2000辆，恢复至月销万辆水平。对于下半年，蔚来则给出了平均月销超2万辆的目标。