暴雨夜袭广东 广州多条街道变“泽国”

中国广东省多地星期六（6月10日）凌晨遭遇强降雨天气，广州、湛江、茂名、中山等地暴雨倾盆，其中广州增城区新塘镇录得全市最大累积降雨量达151毫米，多条街道变“泽国”。

据中新社报道，广州星期六凌晨开始受雷雨云团影响，家住广州黄埔区的市民陈心霓说：“我半夜被‘轰隆’的雷声吵醒，雨特别大。”她提到，自己在星期六清晨出门时，发现所住小区附近的街道已出现多处水浸，积水深处可以没过成人脚踝。

家住广州增城新塘的居民说，由于整夜强降雨，新塘附近很多地方出现了严重水浸，许多停在路边的汽车被积水没过了半个轮胎，多条道路成了一片“海”，行人无法通行。

广州市突发事件预警信息发布中心称，由于该市多区出现强降雨，民众在强降雨期间应尽量避免出行。其中，南沙街、珠江街暴雨红色预警于星期六清晨6时55分起生效，处于安全场所的人员尽量避免外出，户外人员迅速寻找安全场所暂避，暂停户外活动和作业。

据气象监测，星期六凌晨1时至5时30分，广州出现中到强雷雨，局部大暴雨。全市有八个站点录得降雨量在100毫米至250毫米之间，42个站点录得降雨量在50毫米至100毫米之间。

在星期六凌晨，湛江、茂名、珠江口附近到粤东沿海市县均有强降水回波活动，截至上午8时45分，茂名、中山、汕尾等地六个市县发布了暴雨橙色预警，另外有七个市县挂着暴雨黄色预警。

广东省气象局分析，星期六至星期天（6月11日），湛江、茂名有大到暴雨局部大暴雨，珠三角南部和粤西其余市县有中到大雨局部暴雨，其余市县有阵雨，局部暴雨。