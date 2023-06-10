新竹前市长林智坚论文抄袭案以和解终结 向公益团体捐30万新台币

台湾新竹前市长林智坚论文案历经了将近一年后，于星期五（6月9日）正式以林智坚与调查官余正煌达成和解划下句点，林智坚将依余正煌要求捐款30万元（新台币，下同，约1万3100新元）给公益团体。

综合台湾风传媒和中央社报道，去年7月台湾“九合一”地方选举期间喧腾一时的林智坚论文抄袭案，全案星期五下午经台北地院调解三小时后，余正煌同意撤回所有告诉，林智坚同意捐款30万元给公益团体。

双方律师发表共同声明指出，经当面充分沟通，化解歧见，林智坚愿就台湾大学硕士论文案造成社会纷扰深感抱歉，并对余正煌及余正煌家人造成诸多困扰深感不舍；林智坚过去在媒体上对余正煌的批评不恰当，诚心希望调解成立后，双方一切生活回归正常。

律师吴俊达说，林智坚同意依余正煌的指定捐款30万元给公益团体；余正煌则撤回侵害着作权刑事自诉与刑事加重诽谤告诉，双方同意就本件论文相关事实不再提刑事、民事诉讼。

紧追林智坚论文案的媒体人黄扬明星期六（10日）在脸书发文，揭露两人和解过程。帖文说，调解当天是林智坚与余正煌在论文事件发生后初次见面。帖文说，在这场台北地院的调解庭中，有约40分钟无律师在场的互动，是最后能和解的关键。

黄扬明说，林智坚起初仍坚持论文是他原创，但余正煌在提出杨玲宜等三个人名后，林智坚一度表情歪曲，不再坚持论文原创。林智坚并抛出去年的说辞，称余正煌的民调资料是他提供，余正煌则强调，民调数据是指导教授陈明通提供，并非直接从林智坚处得到。

黄扬明透露，余正煌原本开出的和解条件有二，包括在民进党中央党部开记者会公开道歉，并登报道歉，以及赔偿200万元捐给性骚扰受害者。但林智坚表示，因有压力无法公开道歉，但可在调解庭中道歉；此外，200万他无力负担，因为从去年7月起就失业没有收入，这也才有共同声明道歉、捐款30万元的后续。

帖文说，余正煌愿意接受和解的主因，是林智坚身段很软，不断强调希望能尽快结束，不再讨论过去。

黄扬明还提到，林智坚调解时不断强调自己在整起事件是受害者，更说“桃园市本来是他的”。而法官此时却点出余正煌被“冷冻”，余正煌也强调自己不但被调内勤、考绩打乙等，最近还被监察院调查。而林智坚只淡淡回应，“现在我没有能力帮你什么”。

去年7月，林智坚被爆台湾大学和中华大学两篇硕士论文涉嫌抄袭，其中台大国发所的论文被认定抄袭比林智坚早半年从国发所硕士毕业的余正煌的论文。林智坚被认定两篇论文抄袭后，退出桃园市长选举。