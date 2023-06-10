中国驻英大使：去风险将制造真正风险

中国驻英国大使郑泽光说，“去风险”将制造真正的风险，并呼吁英国各界有识之士把握世界发展大势，认清对华“去风险”的严重危害。

据中国驻英国大使馆星期五（6月9日）发布的新闻稿，郑泽光当地时间星期四（8日）在出席中英工商、学术界人士座谈会时，就近来美国及七国集团推动对华“去风险”作出上述回应。

郑泽光指出，究竟谁是风险的制造者？是美国而不是中国。长期以来，美国动辄对其他国家实施单边制裁和长臂管辖。2008年，美国次贷问题酿成全球金融危机。近年来，美国实施量化宽松和缩表、加息等猛烈动作，客观上导致现在很多国家的高通胀和生活成本危机。近来，美国还出台含有海量补贴在内的保护主义产业政策。美国所作所为扰乱了全球经济秩序，给世界和平、稳定、繁荣带来了严重风险。

郑泽光说，与此形成鲜明对比的是，2013年至2021年，中国对世界经济增长的贡献率年均达到38.6%，超过七国集团（G7）贡献率的总和。国际货币基金组织预测，2023年中国对世界经济增长的贡献估计将占全球三分之一。今天的中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，每天有3.2亿美元（约4.3亿新元）中国直接投资走向世界，每月有3000多家外资企业落户中国。中国的四亿多中等收入群体正在不断扩大。中国是全球潜力最大的消费市场。显而易见，中国的发展给世界和平、稳定和繁荣带来巨大的机遇，而不是挑战或风险。

郑泽光强调，美国及其盟国对中国搞的这套“去风险”同“脱钩”本质上如出一辙，都是企图阻挠中国科技进步和经济发展，遏制中国。它违反市场规则和时代潮流，将给世界带来严重危害，包括破坏全球产业链供应链，阻碍全球科技进步和经济发展，并可能导致世界走向分裂。

郑泽光表明，他希望英国各界有识之士把握世界发展大势，认清对华“去风险”的严重危害，坚持对话与合作大方向，坚持世贸组织规则和互利共赢原则，拓展合作新领域，打造合作新亮点，更好造福中英两国人民。