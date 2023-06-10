郭台铭：如果有机会做四年 首要任务是签订两岸和平宣言

台湾鸿海集团创办人郭台铭星期六（6月10日）到桃园市平镇区参访、与地方人士闭门座谈时强调，“2024年太重要”，“如果我有机会做四年，首要工作是签订两岸和平宣言”。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，郭台铭星期六上午到桃园市平镇区参访魅力金三角商圈，过程与滇缅老兵、前情报员和文史工作者聊到抗战历史，再三强调“战争是无情的，和平是无价的”，而和平必须透过谈判争取。

据悉，郭台铭随后在忠贞市场店家与地方人士闭门会谈时，也强调和平的重要性，并称自己前阵子去金门当地，有地方人士这样反映。他后来与民众党主席柯文哲在金门见面时，针对总统选举也提到“这个不是我的事业、我的职业，这是你的事业、你的职业，可能我做四年就要走了，我这四年首先做一件工作就是把两岸和平宣言给签了”。

在闭门会谈上，郭台铭还问“（民进党总统参选人）赖清德要跟（中国大陆国家主席）习近平吃晚餐，可能吗？“，现场传出一片笑声，郭台铭接着问说“谁进去过白宫”，现场人士异口同声说道“郭董”。后来，郭台铭说，“2024年太重要”，目前只有他有能力到全世界各地谈判。而他也会尽量争取最后的努力机会，完成“和平宣言”与“和平倡议”。

闭门会谈与会者，有桃园市龟山区议员牛煦庭、中坜和平镇地区里长、地方文史工作者和退役军人联谊会成员。

此外，在上午结束桃园市平镇区异域故事馆参访活动时，郭台铭被随行媒体堵访，针对是否可能独立参选的提问，他先停顿了两三秒，然后转头看向提问记者未正面回应。在被追问是否可能独立参选时，郭台铭回应，“我现在最主要的志愿就是金门和平宣言，和平是无价的，战争是无情的，这是我一生志愿，会一直做下去”。