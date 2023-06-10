绿营政治新星吴怡农父亲曾性骚扰女大学生

台湾“MeToo”风暴持续延烧，民进党政治新星吴怡农的父亲吴乃德，被指曾对一位女大学生牵手贴脸颊、亲吻等。吴乃德已对此公开道歉，并承诺即日起不再参与公共事务。

综合台湾媒体报道，台湾农村阵线前工作人员黄亭乔6月4日在脸书发文说，13年前就读大学期间，曾任白色恐怖青年营的活动总召，营队结束后，“和议题相关的民间单位理事长W”主动联系请吃饭、慰劳辛苦。

黄亭乔指出，用完餐回程期间，“W老师”在驾驶座上牵起她的手，并将手贴在他的脸颊、接着亲吻，当下自己傻住，不记得究竟过了多长时间，“W老师”才放下手，开车送她返回学校宿舍。

黄亭乔说，当时“W老师”曾打电话向她致歉，但事后她尽可能不想再见到“W老师”，避开所有相关场合，而且在近日再作噩梦想起当年事件。她写道：“今早的恶梦里，又再次梦见13年前的事件，在梦里我好生气，气到呼吸局促但不敢反抗，发出压抑呻吟。”

黄亭乔在这篇贴文中没有透露“W老师”的身份，不过她于6月9日在脸书发文，点名“W老师”就是时任台湾民间真相与和解促进会理事长吴乃德。

吴乃德也是台湾中央研究院社会所兼任研究员，他的哥哥是民进党最大派系新潮流大老吴乃仁。

对此，吴乃德6月9日通过台湾民间真相与和解促进会发布三点声明，称对13年前的事及黄亭乔13年来所受的折磨，诚挚向对方道歉，希望自己的道歉能稍愈她的创伤。

吴乃德还说，自己已经失去社会信任，是不受社会信任的人，不应该参与公共事务；政治论述、演讲、讲学和倡议，乃是参与公共事务行为，他即日起退出台湾民间真相与和解促进会，也不再参与公共事务。“这份歉疚将永远伴随我。”

吴怡农9日在脸书发文说，他与家人此刻的痛心，无法以文字表达。做错了事，只有再次道歉。“我们想跟受伤的人说，对不起，希望再次的道歉，能稍微弥补造成的伤害。”

吴怡农也说：“所有发生的事件，我们都引以为戒。我们的父亲永远会是我们的父亲。我们会陪伴他，一起努力以更谦卑、更同理的心，来面对每一个人。”

台湾MeToo风波始于一名22岁的民进党前女党工，上个月在脸书自曝受该党合作的导演性骚扰而开始燃烧至今。