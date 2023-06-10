港政务司长：增加输入外劳议题不能回避

香港政务司司长陈国基说，香港劳动人口四年里下跌近6%，为尽快填补缺口，增加输入外劳已是港府不能回避的议题。

陈国基星期六（6月10日）在脸书发文写道，香港走出疫情稳步复常，离不开各行各业打工仔努力为社会打拼，但面对严重劳动力短缺的情况，港府必须适度有为，以审慎态度考虑较严峻的行业是否有输入劳工的需要，以解燃眉之急。

他指出，由于人口高龄化，香港出现结构性劳动人口缩减。本地劳动人口（外佣除外）由2018年的368万人高峰，下跌至2022年的346万人。低技术劳动人口减少足足约16万人。

陈国基说，港府一直以多管齐下的策略，包括积极通过培训和就业措施，增加本地人手供应，但多个行业均向港府反映请人难问题。港府必须果断处理，避免劳动力不足窒碍香港发展和影响民生。在保障本地工人优先就业的大前提下，适度和有规范地增加输入劳工，以尽快填补缺口，是港府不能回避的议题。

他并说，港府承诺在处理劳动力短缺问题上，首要考虑必然是如何让本地工人获得优先就业机会，港府“本地劳工优先”的大原则十分清晰。另外，输入劳工的工资不可低于相关职位的中位工资，港府不是要借机会引入廉价劳工。

陈国基强调，港府不会单靠输入劳工填补市场上的空缺，会继续加大培训及招聘的力度、改善工作环境、推动创新科技应用、提升生产力，多管齐下应对人力短缺情况。

他说，香港特首已指示发展局和运输及物流局，积极检视相关行业人力资源的最新情况，考虑促进业界人力资源发展的措施。港府会继续与业界紧密联系，秉持实事求是的态度，共同解决劳动人口不足的问题，为香港人力资源短缺寻找更多出路。