胡锡进建议中国不妨到古巴设监听站牵制美军围堵

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文，建议中国不妨到古巴建设电子监听站，以牵制美军的围堵。

胡锡进星期五（6月9日）在微博发文写道，美国和古巴都很坚决地否认中国要在古巴建一处针对美国的电子监听站，证明《华尔街日报》撒了谎。

他在贴文中说，中国不应白让美方搞出此信息战的操作，有必要考虑是否真的争取在古巴建一个监听站，也不枉了美方这轮捏造和炒作。

胡锡进称，美国匿名官员和《华尔街日报》共同搞出这个假新闻，显然是为制造舆论声浪，阻止他们不喜欢、但担心有可能发生的中方行动。这说明他们已存在某种心理预期，怀疑中方在动设立古巴监听站的念头，而觉得一旦出现那样的情形会很难办。

他说，美国和苏联在冷战时期爆发过1962年古巴导弹危机，苏联被迫撤出部署在古巴的导弹，但苏联在古巴设立的大型监听站一直运行到冷战结束后，2001年因经费等问题关闭，2014年还曾传出俄罗斯准备恢复该监听站的消息。苏联（俄罗斯）在古巴监听站的情况表明，如果中国在古巴设监听站，美方虽不高兴，但它没有理由采取激烈抵制行动。

胡锡进认为，美国一直在中国周边胡作非为，近年来增加了在菲律宾、澳大利亚等国的军事存在，并加紧了针对中国的情报搜集以及直接军事挑衅活动。从长期看，中国有必要在保持战略防御的基础上开展必要的外线对美博弈，从而配合在周边的与美斗争，制造对中国有利的筹码。

他说，美国对中国的主要军事压力集中在西太平洋地区，但正如《华尔街日报》原报道所说，美国东南部靠近古巴的地区有大量资源流动的信息，它们与美国在西太平洋的军事部署不无关系，中国增加一个直接面对美国的情报搜集点，有其长期战略上的必要性。

他并说，《华尔街日报》的虚假报道声称中国答应向古巴提供几十亿美元，以期获准建立监听站。中古是友好国家，设个监听设施肯定用不着花费那么多。中古原本就存在经济合作，它对维持古巴经济运转是有利的，而引入中国的监听站，对古巴与美周旋也有益无害。

胡锡进称，他不是说中国一定应该去古巴设监听设施，但在从事战略防御的同时，可考虑到外线搞一些让美国和主要盟友担心的事。不能总是美国在中国周边恣意妄为，要把一些火种打到他们的后院，分分他们的心，让他们也着着身边的急，那将有利于中国对美博弈的平衡。