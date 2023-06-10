新北就幼儿园安眠药案设专案办公室处理家长疑虑

台湾新北市板桥区一所私立幼儿园惊传幼保人员疑似喂食幼童安眠药后，新北市长侯友宜星期六（6月10日）宣布成立联合独立窗口和专案办公室，一对一协助家长解决问题。

据台湾《上报》报道，侯友宜受访时说，在与幼儿园家长沟通后，了解到家长最在意孩子就医过程、幼儿园被撤销立案后的孩童安置问题，以及后续民、刑事法律的集体诉讼。

他说，针对上述家属最关切的议题，他已裁示成立联合的独立窗口，一对一协助家长解决问题。

对此，新北副市长刘和然同日召开记者会时说，在一对一专案计划后，市府星期六中午也在莒光国小成立专案办公室，周一到周五派专人在下班时间5点到9点进驻，假日则是10点到晚上9点，搭配一对一陪伴。此外，侯友宜星期天（11日）也会再次跟家长见面，了解家长所有需求。

新北市教育局长张明文补充，侯友宜要求一定要跨局处尽全力协助每个家庭，因此专案办公室会请教育局的候用校长，进行一对一的窗口，针对家长个别需求，尽力协助。

卫生局长陈润秋表示，这次私幼专案也会提供咨询医院，包含土城医院、亚东医院、市立联合医院等，有任何质疑都可以打到专线，请教专业医师状况。

台湾新北市板桥区一家幼儿园，让不听话的孩子服用含安眠药成分的药水。新北市政府5月中旬获报后展开调查，发现20多名幼童中有八名被验出体内残留三级管制药品“巴比妥”（Barbiturates）及“苯二氮平类”（Benzodiazepines）成分。侯友宜星期四（8日）为此两度道歉。