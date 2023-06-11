大疆创新新产品宣传片被指或违规航拍维港

无人机公司大疆创新在视频平台发布新以香港为拍摄背景的新产品Inspire 3宣传片，被指可能没有获得豁免，便在属于禁飞区的维港上空拍摄夜景，违反香港《小型无人机令》。

据香港《明报》星期天（6月11日）报道，这段长达3分41秒的宣传片以《摩登香港》为题，拍摄范围涵盖维港、葵涌货柜码头、黄埔新天地及铜锣湾崇光百货大型显示屏等，在夜间穿梭维港两旁摩天大厦。大疆创新将视频上传至视频平台Youtube。

香港市民阿皂（化名）告诉《明报》，他怀疑宣传片可能涉嫌违反《小型无人机令》及《私隐条例》等，包括在禁飞区拍摄方面，没有向民航处申请豁免、偷摄他人办公室，及追逐拍摄飞行中的直升机等。

阿皂4月就此事向民航处投诉，并引述处方称会跟进，但举报后超过一周后，相关片段仍在；经多番查询后，仅获处方答复“不便透露”。他认为，有关拍摄团体无视法例，大张旗鼓地在网上分享片段仍未获相关单位正视，使合法申请的无人机拍摄者感非常气愤。

《明报》报道，大疆创新在5月8日将相关宣传片从官方YouTube频道下架，不过在社交平台微信上，自称“悟影传媒创始人”的用户“David Lee”，仍保留4月14日上载的涉事宣传片，提到荣幸参与拍摄，团队两度赴港拍摄。

《明报》也两度向民航处查询涉事片段有否违反《小型无人机令》，处方第二次回应时说，正按既定程序跟进，详情不便透露。

大疆创新回复《明报》查询时说，相关宣传片由与公司合作的内容创作者拍摄，合约要求相关操作须遵守当地法例及做到安全飞行。民航处曾向其了解详情，而公司十分重视事件，为减少市民不必要担忧及负面影响，在接获处方询问后已马上将片段从公司官方平台下架。公关口头补充称，相关内容创作者可能没有申请豁免。

《小型无人机令》去年6月1日生效后，香港警方公布至今已拘捕20人，其中3人被定罪，两人被罚3000港元（514新元），另一人被罚1000港元。

根据法例，不论用作消闲或商业拍摄用途的小型无人机均须符合法例要求，违者最高可判囚两年及罚款10万港元。