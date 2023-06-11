官方通报哈尔滨私拆承重墙后续：修复后满足安全使用要求

黑龙江省哈尔滨市上月被爆发生住户私拆承重墙导致居民楼变“危楼”事件。据哈尔滨市松北区政府消息，经专业机构鉴定，相关建筑结构整体稳定，修复后满足安全使用要求。当地公安局对涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪的承租人张某、马某欣，施工人员常某久、刘某平及物业公司经理张某等五人，采取了刑事强制措施。哈尔滨市纪委监委对事件中存在的相关问题开展调查工作。

根据央视新闻6月11日报道，哈尔滨市松北区利民学苑小区多名业主今年4月28日爆料，有住户私自拆除承重墙，导致相邻楼层相继出现裂缝，整栋楼200余户居民被连夜紧急疏散。

事件发生后，松北区委托国家和省级权威专业机构全面开展了楼体结构检测、变形监测、结构安全鉴定等相关技术工作，并制定了修复方案。

一是委托中国建筑科学研究院国家建筑工程质量检验检测中心对利民学苑小区B栋开展全面检测，完成对248套房屋逐一入户核查。经核查，利民学苑小区B栋二单元每层竖向承重墙构件总数为50个，承重墙截面总面积42.98平方米。装修施工拆除了其中一个构件的部分墙体，拆除截面面积约0.48平方米，占该层承重墙总截面面积的1.12%，拆除的其他墙体均为非承重墙。检测结果表明，B栋248套房屋均未发现结构构件受力裂缝，可以见到的裂缝均位于填充墙或与结构连接界面部位，不影响结构安全。

二是委托黑龙江省寒地建筑科学研究院进行楼体变形监测，连续30日不间断监测显示，各监测点数据均在国家标准允许值范围内，未见异常。

三是委托哈尔滨工业大学工程检测有限公司开展楼体结构安全鉴定，表明除拆除部位邻近结构构件受影响外，结构整体安全稳定，修复后可满足安全使用要求。

四是委托哈尔滨工业大学建筑设计研究院依据鉴定报告制定了修复方案。

由中国工程院院士、全国工程勘察设计大师、国家通用规范主要编制人与审查人等九名国家权威专家组成的专家组，就违法拆除后结构安全鉴定与修复方案进行了专题论证，形成了专家组意见：针对违法拆除剪力墙事件采取的临时措施及时有效，确保了处置阶段结构处于安全可控状态；开展的检测、监测、鉴定、设计计算分析及修复方案编制等技术工作程序合理，内容全面，分析和鉴定结果可信；采用不低于建造时的标准实施修复合理可行。

报道还指出，网传楼体山墙贯通大裂缝的照片，非利民学苑小区B栋楼体，是自媒体引用的网络图片。

报道指出，利民学苑小区B栋二单元居民已进行临时安置，松北区将委托省内一流建筑业企业启动修复施工。哈尔滨市公安局松北分局对涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪的承租人张某、马某欣，施工人员常某久、刘某平及物业公司经理张某等五人，采取了刑事强制措施。对涉事房屋所有人朱某彬、物业公司从重按上限处罚。目前案件正在进一步审理中。哈尔滨市纪委监委已对该事件中存在的相关问题开展调查工作。