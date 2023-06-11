中国人口学会副会长：自我中心文化转变对生育意愿影响重大

中国人口学会副会长原新星期六（6月10日）在一场活动中指出，文化观念的改变是影响年轻人生育意愿的重大因素。他说：“现在年轻人的生活是以自我发展为中心、自我愉悦为中心，而不是以孩子为中心，年轻人追求自身的发展与快乐，如果生育会阻碍自己的发展和享受生活，那么就会选择不生，甚至不婚。”

根据每日经济新闻网报道，也是南开大学经济学院教授的原新在当天举行的“人口高质量发展支撑中国式现代化”学术研讨会上说，人口负增长与老龄化深化相互交叠成为推进中国式现代化时期的宏观人口基础，挑战与机会并存。人口负增长已至，但负增长早期人口规模依然巨大。决定中国未来人口如何变动的是生育率。

原新在发言中说，人口负增长早期阶段的人口温和减少是人口发展的规律性表现。依照联合国《世界人口展望2022》人口预测结果，如果中国总和生育率水平在2050年分别达到1.89、1.39、0.89，届时的总人口将分别为14.1亿、13.1亿和12.2亿，规模依然巨大。中国总和生育率水平在2020年为1.28。

他说：“人口数量巨大蕴藏了规模势能，形成规模型人口机会，若能通过可持续的经济发展，把潜在市场转化为现实市场，不仅能带动国内经济大循环，也将为世界经济发展提供中国机遇。同时，人口负增长还可形成资源环境的人口总量压力减小的机会。”

对于影响现在年轻人生育意愿的最大因素这一问题，原新认为是文化观念的改变发挥了重要作用。他以自己为例指出，出生在60年代及以前的代际如果不结婚，大家会认为人生不完整，结婚后如果没有孩子，会被认为是家庭不完整，家庭生活的中心是孩子，一切围绕孩子、一切为了孩子。传统上，中国有一个普婚普育的文化基础。而现在年轻人的生活已经发生巨大改变，是以自我为中心，而不是以孩子为中心，年轻人追求自身的发展与快乐，如果生育会阻碍自己的发展和享受生活，那么就会选择不生。

他说，生活成本高固然重要，但并不是造成年轻人生育意愿低的单纯因素，生育意愿由综合因素决定，在过去，一个家庭收入很少，但要养育三四个孩子，生活成本也非常大。过去挣钱是为了家庭生活改善和孩子的发展，而今天年轻人挣钱更多的是为了个人消费，这是观念的改变。