港医卫局局长：中国器官分配系统获世卫高度认可

香港医务卫生局局长卢宠茂星期日（6月11日）强调，中国人体器官分配与共享计算机系统获世卫和世界器官移植学会的高度认可，香港医卫局正与大陆商讨建立恒常器官移植互助机制，最大限度善用所捐赠器官拯救生命。

根据香港政府网发布的新闻稿，卢宠茂率领代表团出席在复旦大学上海医学院举行的“中国器官捐献日”活动时说，中国近年来的人体器官捐献工作已有国际瞩目的发展，而中国人体器官分配与共享计算机系统更获世卫和世界器官移植学会的高度认可。

卢宠茂指出，国家的器官捐献与移植数量正快速增长，单在去年便有5600多个遗体器官捐赠者，总器官移植数目超过1万7000个，位居亚洲第一、世界第二；至于香港每年遗体捐赠者只有30多个，去年只有29个，但目前有超过2600名病人正等待器官移植，不少病人在轮候期间死亡，特区政府正积极与大陆有关单位就拟议机制确立一致的技术层面要求、准则及流程，透过建立第二层分配制度，在香港没有合适病人接受的情况下，将器官跨境捐赠并交由当地作配对，善用每一个捐献的器官，为两地患者提供更多重生的机会。

卢宠茂强调，特区政府多年来一直致力建立支持器官捐赠的文化，医卫局、卫生署和医管局与多个专业的社区伙伴会继续合作无间，在不同范畴推广器官捐赠。器官捐赠是无私奉献、挽救生命的大爱行为，也是公民素质的一个很重要的表现。