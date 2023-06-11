李云泽：中国金融业更大力度吸引利用外资政策不会改变

中国国家金融监督管理总局局长李云泽在上海调研时强调，金融业更大力度吸引和利用外资的政策不会改变，对外资合法权益的保障不会改变。

金融监管总局星期六（6月10日）在官网公布，李云泽6月8日至9日赴上海调研，围绕深化主题教育、服务实体经济、防范化解风险、扩大改革开放等，面对面听取意见建议，研究工作思路和政策举措。

李云泽主持召开部分驻沪外资金融机构座谈会，听取对监管政策和营商环境的意见建议。

他强调，对外开放是中国长期坚持的基本国策，金融业更大力度吸引和利用外资的政策不会改变，对外资合法权益的保障不会改变，为外资提供更好营商环境的方向也不会改变。希望外资金融机构充分认识到中国市场潜力巨大、产业配套完备、要素资源丰富、政策空间充足，发挥自身优势，不断提升差异化发展和本地化经营能力。

李云泽也在主持召开部分驻沪中资金融机构座谈会时说，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面不会改变。金融业运行整体平稳，风险总体可控。

他呼吁驻沪中资金融机构坚定信心，用心用力加大对实体经济的支持力度。重点加强和改善对高水平科技自立自强、制造业、乡村振兴、投资和消费等领域的金融供给。要适应新形势新任务，扎实练内功、着力控成本，不断提升内涵式发展能力。

李云泽8日在上海陆家嘴论坛致辞时说，中国始终坚持金融对外开放不动摇，金融业开放的大门只会越开越大。

他也向外界保证，中国金融业运行整体平稳，金融风险总体可控，“我们完全有条件有信心有能力守牢不发生系统性金融风险底线”。