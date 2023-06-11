美AIT处长：三台总统参选人愿与大陆对话美绝对支持

美国在台协会（AIT）处长孙晓雅在一档节目中说，她与国民党总统参选人、新北市市长侯友宜、民进党总统参选人、台湾副总统赖清德和民众党总统参选人、原台北市市长柯文哲有多次互动，对三人都很喜欢，三位总统参选人都表达与中国大陆对话的意愿，美方绝对支持。

根据台湾联合报报道，孙晓雅接受台湾一档访谈节目访问时说，她见过三名台湾总统参选人多次，过去AIT跟台北市、新北市都有很好的合作，也与赖清德办公室都有很好的工作关系，因此不只了解当前参选人的身分，也了解他们过去几年所做的工作。

对于美陆台关系，孙晓雅表示，有对话是好的，也是有用的，美国正在寻求跟中国大陆有更多的对话和交流，当然不会阻止其他人想要这样做的意愿，欢迎台湾总统参选人能与中国大陆官员有更多接触，也希望美国领导人能和北京有更进一步的交流。

至于两岸官方对话是否有助于缓和两岸紧张的情势，孙晓雅说，希望是有的，沟通以及拥有沟通管道是很重要的，但这可能会是个很大的挑战，因为首先要传达一个讯息。

孙晓雅也说，这段时间听到台湾三个政党都想要与大陆沟通，虽然角度不同，但似乎是共同的目标，美国绝对支持。

至于明年总统选举结果，是否会影响到拜登政府对台湾的承诺。孙晓雅表示不会，美国对台湾的支持，是跨党派的，在国会是跨众议院与参议院的，无论美国和台湾政府如何变化，美国对台支持不会动摇。