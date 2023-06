台湾外交部证实,外交部长吴钊燮应邀将于6月中旬出访捷克,并发表演讲。

据台湾联合报报道,台湾外交部星期天(6月11日)称,吴钊燮应捷克智库“欧洲价值安全政策中心”(EVC)邀请,预计于6月中旬访问捷克,出席2023年欧洲价值高峰会并发表演讲。

台外交部说,捷克秉承已故总统哈维尔尊重民主、自由及人权的立国精神,与台湾理念相近。吴钊燮此行,除了重申双方基于共同价值的紧密伙伴关系,也将以“One Theater, One World and One Vision ”为题发表演说。外交部未来将适时对外说明相关活动细节。

路透社6月8日引述知情人士报道,吴钊燮将出访欧洲,预计将访问欧洲联盟总部所在的布鲁塞尔,6月14日也预料将和捷克总统帕维尔在同场活动亮相。

报道称,由于欧洲领袖过去通常不会与台湾高官同台出现,此次同台安排属于高度不寻常的情况。