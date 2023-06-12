大叔自证未在地铁偷拍仍遭曝光 涉事女子道歉

中国一名男子近日在广州地铁上被一名女子质疑偷拍，他拿出手机自证清白后仍遭女子曝光，事件引起舆论关注后男子选择报警，涉事女子最终公开向男子一家道歉。

综合南方都市报、齐鲁晚报等中国媒体报道，一名女子6月7日在广州地铁8号线上看见一大叔蹲着玩手机，怀疑对方是偷拍自己，要求检查相册。大叔同意让她检查相册自证清白，发现相册中并没有任何偷拍的照片后，女子仍警告大叔说：“小心点啊，别乱拍。”

随后，这名女子在网络曝光大叔是猥琐男，称手法娴熟不是第一次作案，并表示既然没有偷拍，那他为什么不为自己发声。

女子的博文发布后获得一些网友支持点赞，但也有不少网友发文替大叔鸣不平，认为女子是过度维权。女子之后删除所发博文。

据报道，事件中大叔的儿子邓先生星期天（6月11日）说，他是6月10日晚才知道父亲被该女子当做“猥琐男”发到网络上。

他还说，此前父亲和该女子通过警方调解达成和解，是因为父亲只有微信，但不懂上网，不知道全国都知道这个事，也不了解该女子网络曝光自己的严重性。但作为家人，看到这些后肯定是受不了的。

邓先生说，父亲是农民工，当天是因为工地下雨没干活，所以想在广州转转，没想到坐地铁回来的路上遇到这件事。邓先生希望该女子公开道歉，“这个事情在网上对我们影响太大了，我们希望她能站出来公开道歉，否则我们会起诉她。”

事件中的大叔星期天在儿子陪同下，到广州鹭江站派出所报警。当天下午，得知邓先生报警后，涉事女子从东莞赶到广州鹭江站派出所，与邓先生一家沟通协商，并正式道歉，称“对不起，请你再给我一个机会。”

女子解释，之前乘坐地铁时曾被盯着看过但不敢发声，没想到这次发声却造成了误会。

邓先生说，该女子哭着说学校里准备开除她，希望能够取得邓先生和父亲的谅解。邓先生表示，自己家只需要她能够在网上公开道歉就行，并不想让她退学或者赔偿。

双方随后达成一致协议，女生将在网上发布公开道歉信。

涉事女子当晚在微博发布道歉全文，称自己真的错了，虚心接受大家批评，并将以实际行动改正，这则消息一度登上热搜排行第一。

事件在网络引起关注后，涉事女子被曝出是四川大学一名研究生。据四川广电“四川观察”官方微博星期一（6月12日）发布的消息，四川大学表示对此高度重视，已密切联系属地警方及当事学生了解核实情况，将按程序依规依纪处理。

中国官媒人民网网络评论部官方微博6月9日针对上述事件发表评论说，网络不是法外之地，网络曝光不能触碰法律“红线”。公民的隐私权、肖像权、名誉权以及个人信息权益等必须得到充分尊重和保护。

评论还说，曝光视频的发布者如果违反相关法律法规，对当事人造成严重不良影响，很可能被追究相关民事乃至刑事责任，因此提醒每一个人“选择网络视频曝光的办法需要慎之又慎，否则可能搬起石头砸自己的脚”。