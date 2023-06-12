港媒：中国副外长邓励或接替卢沙野任驻法大使

香港媒体报道，中国外交部副部长邓励可能会接替卢沙野，出任驻法国大使。

据香港《星岛日报》星期一（6月12日）报道，卢沙野将返回中国，担任中国人民对外友好协会会长，从事民间外交。消息人士称，卢沙野已经驻法四年，结束任期属正常。

公开资料显示，卢沙野今年59岁，毕业于外交学院，曾担任驻法大使馆参赞，也曾是驻塞内加尔和加拿大大使，2019年起出任驻法大使。

中国人民对外友好协会是一个从事民间外交工作的全国性人民团体，会长是前驻南非大使林松添。

卢沙野4月接受法国LCI电视台采访时，质疑前苏联加盟共和国的主权国家地位。这番言论在欧洲引发轩然大波，近80名欧洲议员联署呼吁法国驱逐卢沙野，法国外交部也要求中国就此做出解释。中国驻法大使馆随后发声明澄清，卢沙野的表态是个人立场，不是中国官方政策宣示，并强调中方尊重苏联解体后各加盟共和国的主权国家地位。

在这之后，有传言指卢沙野将于5月15日被召回，但中国外交部12日在例行记者会上辟谣，指这是假消息。

中国驻法大使馆网站6月3日公布卢沙野5月31日接受法国媒体“法律视角”（Vu du droit）的采访报道。卢沙野重提失言风波，认为在电视公开辩论中的言论自由应得到保证，并强调他的言论与中国官方外交政策并不抵触，“有些人小题大做了”。