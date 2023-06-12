浙江福建两名85后干部拟任新职

中国浙江和福建省两名85后干部上周拟任新职，分别拟升正局级和副厅级。

中共浙江宁波市委组织部上星期四（6月8日）发布公示，现任共青团宁波市委员会书记马荧波，拟任市直单位正局领导职务。

公开资料显示，马荧波，女，1985年9月生，今年38岁，浙江慈溪人，中央党校研究生学历，2005年11月加入中国共产党，2008年8月参加工作。

马荧波曾任宁波市鄞州区东胜街道党工委书记、市文化广电旅游局副局长等职，至迟于2022年1月履新共青团宁波市委副书记（主持工作），并于同年9月当选为团市委书记。

《福建日报》上星期二（6月6日）发布干部任前公示，福建龙岩市上杭县委书记王波拟任设区市党政副职。

公开资料显示，王波，1987年5月生，今年36岁，江苏涟水人，清华大学汽车工程系机械工程专业博士研究生，毕业后到福建省工作。

王波2013年出任龙岩市永丰新区管委会科技副主任，2015年任龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业开发区）党工委委员、管委会副主任。2016年，王波履新任龙岩市上杭县委副书记、县长，2021年任上杭县委书记。

据《人民日报》今年2月报道，上杭县入选“2022年全国综合竞争力百强县（市）”，位列第96位，是中国97个原中央苏区县中唯一入选县。

另据“聊时局”公众号统计，福建省自2012年从清华、北大、人大等名校引进优秀博士、硕士毕业生以来，如今已有至少八名“85后”干部走上了地区党政主要领导的岗位。