台媒：中国大陆军方封控台湾南北路钳形战术现形

台湾媒体将过去几天来自台湾和日本防卫部门的情资综合比对后认为，中国大陆军方攻台时，封控台湾南北路的钳形战术现形。

据台湾《联合报》星期一（6月12日）报道，台湾国防部本月9日公布37架大陆军方快慢机于8日进入台湾防空识别区，并编队穿出巴士海峡长航至东部海域。日本防卫省统合幕僚监部在7日和8日陆续公布，共有17架大陆军机自宫古海峡穿出抵达太平洋。

如果叠放台日公布的情资，《联合报》称，大陆军机突破第一岛链，对台形成钳形态势的封锁。

报道引述消息人士称，台湾汉光39号演习电脑兵棋推演，也推演过这个态势，大陆军方攻台一定会建立南北封控线。

对于大陆军方实兵演练在台湾南北空域形成封控、钳形攻势，台湾学者认为，这是大陆军方展现控制一岛三峡的能力，也就是控管台湾、宫古及巴士三个海峡，未来恐怕会有更多类似行动。

学者也认为，此举旨在呼应中国大陆国防部长李尚福在香格里拉对话的强硬发言，以吓阻华府进一步提升和台湾的政治、军事交流。

台湾的国防安全研究院国防战略及资源研究所长苏紫云说，大陆军方对台战备警巡常态化，特别是机动化，成为大陆新战略模式。未来大陆的类似行动可能更多，但压力未必全在台湾这边，因大陆除疲于奔命外，也将面对更多战略反弹，反令北京面临两难。

中华战略前瞻协会研究员揭仲则认为，大陆军方攻台计划中，早已假定美军介入必然会发生，因此也有必要抢占西太平洋有利的战术位置，准备应付美军干预。