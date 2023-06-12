中疾控：疫情呈下降趋势 XBB及亚分支占比增至92.4%

中疾控数据显示，中国冠病疫情目前呈下降趋势，XBB及其亚分支在本土病例中的占比逐渐增加，至92.4%。中疾控称，冠病在中国属于“乙类乙管”传染病，按照法定传染病疫情信息公布要求，以后每月公布一次。

据中国疾病预防控制中心官网于星期天（6月11日）公布的“全国新型冠状病毒感染疫情情况”显示，今年2月至4月上旬全国冠病病毒感染疫情局部零星散发，4月下旬开始逐步上升，5月下旬上升趋势减缓，目前呈下降趋势。

与4月相比，5月发热门诊就诊量、重症和死亡病例有所增加，但总体水平较低，远低于去年年底疫情高峰时情况。

重症和死亡病例以老年人群、患有基础性疾病人群为主，死亡病例平均年龄79.3岁，其中90%以上为基础性疾病合并冠冠病毒感染。

中疾控数据也显示，5月1日至31日，中国大陆共报送14732例本土病例冠冠病毒基因组有效序列，均为奥密克戎变异株，涵盖160个进化分支，主要流行株为XBB系列变异株。

根据采样日期，XBB及其亚分支的占比逐渐增加，从5月1日-5月7日的84.6%，增长到5月22日-5月28日的92.4%。

中疾控表示，世界卫生组织5月5日宣布冠病病毒感染疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。冠病在中国属于“乙类乙管”传染病，按照法定传染病疫情信息公布要求，每月公布一次。