英国伦敦金融城市长四年来首次访港

英国伦敦金融城市长梁佑思在访问北京后，已抵达香港，成为四年来首位访港的伦敦金融城市长。

香港英商会执行董事麦库姆（Paul McComb）星期天（6月11日）接受《南华早报》访问时说，梁佑思（Nicholas Lyons）刚从北京南下抵港，并称伦敦金融城市长通常每年会访问香港，但过去几年出行受到限制，所以这是伦敦金融城市长自2019年以来首次访港。

麦库姆认为，梁佑思访港意义重大，因为这显示伦敦和香港两地之间的商业关系，在疫后恢复正常。

香港英商会已在周末为梁佑思举办午餐会。梁佑思在午餐会上，与约40名来宾讨论了相互投资项目规模增加，以及绿色融资合作事宜。来宾大部分是商业团体成员。

梁佑思告诉与会者，他很高兴看到英国和香港之间的关系仍然牢固，并说伦敦金融城（City of London）和香港都有共同利益，所以伦敦金融城对于与香港展开合作持开放态度。

梁佑思早前在北京与中国国家副主席韩正会面。据新华社报道，韩正8日告诉梁佑思，中英两国经贸合作势头良好、潜力巨大，金融业合作日益成为双方务实合作的新动力。

韩正强调，当前中国正在坚定不移扩大包括金融业在内的各领域高水平对外开放。中国愿与英国金融界深化互利合作，促进两国经贸关系持续健康发展。

麦库姆在《南华早报》的访问中指出，香港已是英国十大出口市场之一，两地之间的贸易并没有在《香港国安法》2020年实施后下降。

英国政府数据显示，2022年英国与香港之间的贸易同比增长15%，至285亿英镑（481亿新元）。

香港在去年是英国第九大出口市场，总值达182亿英镑，比2021年增长40.4%。中国大陆在2022年排在第六位，出口总额为376亿英镑。