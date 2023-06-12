沙特能源大臣：与中国合作着眼于机会而非政治

沙特阿拉伯能源大臣萨勒曼（Prince Abdulaziz bin Salman）说，沙特增加与中国的能源合作，主要是看重商业机会，与政治无关。

综合法新社、CNBC、财新报道，萨勒曼星期天（6月11日）出席了在沙特首都利雅得举行的中阿合作论坛企业家大会，谈及与中国的能源合作。

萨勒曼说，中国的石油需求仍在增长，沙特必须抓住这个机会。中国已经在许多领域处于领先位置，也将持续保持领先，“我们不一定要与中国竞争，但一定要与中国合作。”

沙特曾于去年12月接待中国国家主席习近平，当时引起来自沙特传统伙伴美国的批评。

当问及美国的批评时，萨勒曼说：“我其实不管这些。”他强调，哪里有机会就去哪里，“这与政治无关，与战略无关”。

中阿合作论坛举办至第十届，今年是沙特阿拉伯首次举办这一会议。

据沙特阿拉伯投资部发布的声明，为期两天的会议汇集了来自中国和阿拉伯国家的3500多名政府和商界官员。

声明称，会议首日就签署了超过100亿美元（137亿新元）的投资协议，涵盖从新技术、可再生能源、房地产、矿产、旅游、农业等各个领域，大部分的投资协议都是中国与沙特的私企或国营实体之间达成的，金额至少达80亿美元。

其中，沙特投资部与中国电动车和自动驾驶汽车制造商华人运通，签署了一项达56亿美元的谅解备忘录。

另外，AMR ALuwlaa公司与总部位于香港的中环国际集团以5.33亿美元的价格收购了沙特的一家铁工厂。沙特集团ASK和中国地质矿业集团公司也承诺在沙特开发一个投资5亿美元的铜矿项目。