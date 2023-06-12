两科学家放弃外籍 转为中科院院士

物理化学家孙立成和生物物理化学家谢晓亮放弃外国国籍，由中科院外籍院士转为中科院院士。

中国科学院学部官网6月2日发布的《关于孙立成、谢晓亮转为中国科学院院士的公告》显示，根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院外籍院士转为中国科学院院士暂行办法》的相关规定，孙立成、谢晓亮由中国科学院外籍院士转为中国科学院院士。

据最新版《中国科学院院士章程》第六条规定，中国科学院设立外籍院士称号。在国际上具有很高学术地位，对中国科学技术事业作出重要贡献的非中国公民，可被推荐并当选为外籍院士。

该条第二款规定，外籍院士在成为中国公民后，经学部主席团研究、中国科学院党组同意，并报中共中央、国务院备案，可转为院士。

1962年出生于黑龙江省东宁县的孙立成是一名物理化学家，人工光合作用领域专家。他在2017年当选瑞典皇家工程院院士，2019年当选中国科学院外籍院士，后在2023年放弃瑞典国籍，成恢复中国国籍，转为中国科学院院士。

谢晓亮1962年出生于中国北京，是一名生物物理化学家。他在1999年成为哈佛大学化学及化学生物学系教授，后在2018年全职回到北京大学任教，担任北京大学李兆基讲席教授。2023年，他当选为中国第十四届全国政协常委，同年放弃美国国籍，恢复中国国籍，转为中国科学院院士。