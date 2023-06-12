青海再通报10起干部酒后违法违纪案件

中共青海省纪委监委上星期五（6月9日）通报九起干部违规吃喝、酒后驾驶问题后，星期一（12日）再通报10起干部酒后违法违纪案件。

这是青海省纪委监委发布全省党员干部违规吃喝“十严禁”纪律要求后，在四天内第二次通报酒后违法违纪案件。

据青海省纪检监察网星期一发布的通报，该省纪委监委对中共十九大以来党员干部涉酒问题进行了排查倒查，通报的10起案件最早的发生在2018年7月。

10起案件包括酒后伤人毁物、阻碍执行公务、寻衅滋事、酒驾醉驾等，最严重的受到开除公职处分，其他处分包括党内警告、政务记过、政务撤职等。

通报的案件包括：海西州茫崖市花土沟镇党委委员、副镇长冯国华酒驾问题；海东市乐都区财政局干部侯子才酒后故意伤害他人问题；果洛州玛多县扎陵湖乡人民政府四级主任科员索南才让酒后寻衅滋事问题；西宁市湟中区劳动保障监察大队队长杨明亮酒后寻衅滋事问题；黄南州同仁市城市管理局执法大队干部陕国强醉酒无证驾驶执法车辆发生交通事故问题。

这10起案件还包括：海西州格尔木市就业局干部丁守玺、孙启东等人酒后殴打他人问题；果洛州久治县教育局督导室督导员仲才酒后寻衅滋事问题；青海省价格监督检查与反垄断局干部班玛才让、薛少华酒后阻碍执行公务问题；海北州祁连县民政局干部才华什加酒后寻衅滋事问题；果洛州班玛县财政局干部才让东主酒后故意损毁财物问题。

通报说，各级纪检监察机关要深挖彻查违规吃喝背后利益输送、说情打招呼、权利互换、搞“小圈子”等问题，发现一起、查处一起，绝不姑息。