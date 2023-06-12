比亚迪香港四店面遭泼漆或撞坏闸门

中国电动车生产商比亚迪在香港的四家陈列室与服务中心，星期一（6月12日）凌晨被发现遭人以泼红漆、撞闸门等破坏。

据香港《星岛头条》报道，香港警员凌晨3时57分巡经尖沙嘴中晶金融中心时，发现比亚迪陈列室的橱窗玻璃被淋上红漆，地上也留下红漆，范围为约8米乘3米。

警员在事发地点附近找到一个2公升红漆罐，案件交由尖沙嘴刑事调查队调查。

第二起案件发生在凌晨4时05分，比亚迪位于元朗雄伟工业大厦地下的陈列室，遭人驾驶私家车撞向闸门，闸门被懂得凹陷变形，歹徒得逞后驱车逃去。

没有人在这起事件中受访。这起案件暂时交由元朗警区刑事调查队跟进，警方也正在追缉歹徒。

比亚迪在湾仔的一家陈列室和天水围的一家服务中心也被遭人泼红漆。湾仔案发现场有一个油漆罐，与警方在尖沙嘴找到的油罐属同一个牌子。警方已着手调查这两起案件。

比亚迪香港代理JCM联大汽车销售总经理施先生，早上来到元朗陈列室，了解被撞闸门的损毁情况。

施先生称，比亚迪的销售成绩理想，而歹徒在短短三小时内，接连破坏比亚迪四家陈列室及服务中心，相信并非一般寻仇事件，估计歹徒有可能是针对整个比亚迪品牌，期望警方高度重视这起事件，缉拿歹徒归案。

联大汽车营运总监崔庆铨告诉《星岛头条》，遭破坏的陈列室及服务中心都装有闭路电视，案件已交由警方调查，预料尖沙嘴、湾仔的陈列室与天水围的服务中心经清理油漆后，可在星期一或星期二（13日）恢复营业，但遭撞闸的元朗陈列室则要数天后才能重开。