漏气黄鸭充气后重现维港

两只巨型橡皮黄鸭上星期六（6月10日）在香港维多利亚港展出，其中一只因天气太热漏气，过后被放气运回青衣船坞维修，星期一（12日）中午充气后重现维港。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》报道，两天前漏气的巨型黄色橡皮鸭相隔一日重返维港，星期一上午经由趸船载返添马公园对开位置，再吊回海面，工作人员踏在“扁皮鸭”身上检查后在，立即为黄鸭重新充气，全程历时约两小时，黄鸭吹得“胀卜卜”，挺直腰板跟市民见面。

荷兰艺术家霍夫曼（Florentijn Hofman）也在添马公园岸边视察漏气黄鸭“复活”过程，目睹黄鸭挺直的他，兴奋为两只黄鸭打卡留念，随即向市民宣布：“OK！He’s back！（OK！他回来了！）”，并获在场市民热闹欢呼。

巨型黄色橡皮鸭相隔10年再访港，但正式展出首日（10日），其中一只黄鸭需紧急放气而塌下，并运回青衣船坞维修。

主办方称，由于天气炎热，令“鸭皮”内气压上升而绷紧，所以决定松开接驳缝线即时放气，现场可见原由缝线连起的驳口位已分开，露出“鸭肚”内部。

两天前漏气的巨型黄色橡皮鸭经过充气后，双鸭再度同框，与香港市民和游客见面。（香港中通社）

星期天（11日）已有读者向“香港01”说，黄鸭已在青衣船坞测试充气，而主办方同日傍晚也说，橡皮黄鸭送到青衣船厂后，工作团队连夜冒雨检查，并特别因应特殊天气，为橡皮鸭进行反复测试，也在检查时，即时作出排气及相应措施避免潜在风险，橡皮鸭将再次在维港海面展出。

维港海面现场可见，趸船上设有机械吊臂，将橡皮连底坐浮台吊起，有工作人员为黄鸭重新充气作准备，有大批市民在现场等候打卡。橡皮鸭于接近中午时分开始充气，充气后再次在维港海面展出。