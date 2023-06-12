港媒：张志功逝世 习近平夫妇送花圈致意

香港媒体报道，中共中央统战部办公厅原正局级巡视员张志功逝世，告别仪式星期六（6月10日）在北京举行。中国国家主席习近平和夫人彭丽媛、习近平的母亲齐心等分别送花圈致意。

据香港《星岛日报》星期一（6月12日）报道，张志功6月5日在北京逝世，享年96岁，告别仪式星期六在北京八宝山殡仪馆兰厅举行。

报道称，张志功曾经长期担任习近平的父亲习仲勋的秘书，被习近平称为“张叔叔”，亲如家人。

报道引述从现场流传的照片称，灵堂周围摆放着许多花圈。习近平和夫人彭丽媛、习近平的母亲齐心，习近平的姐姐齐桥桥、齐安安、弟弟习远平，以及习仲勋的妹妹习雁英等分别送上花圈。

张志功生于1927年11月，河南陕县人。 1950年至1962年先后在中共中央西北局、中央宣传部、政务院、国务院任习仲勋秘书，1959年加入中共。文革结束之后，他又在广东省委、中央办公厅担任习仲勋秘书。2019年9月按副省（部）长级标准报销医疗费。

张志功在2014年撰写出版《难忘的二十年——在习仲勋身边工作的日子里》，记录了习仲勋从建国初期到改革开放期间的工作和生活。

他在书中写道：“20年相处，他是我的首长，是我心目中的好书记，又是我的良师益友，我们建立了革命的深情厚谊。他的几个孩子自小就亲切地叫我张叔叔，长大工作了，也依然叫我叔叔，亲如家人。”